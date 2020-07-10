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10 Temmuz 2020 Cuma 00:15:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 00:19:00

AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadelere ilişkin, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.

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