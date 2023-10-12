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AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü sivil kaybına karşıyız
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12 Ekim 2023 Perşembe 16:16:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 16:16:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü sivil kaybına karşıyız

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Filistin-İsrail çatışmasında her türlü sivil kaybına karşı olduklarını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Herkes tek taraflı açıklamalar yaparken barış, şiddetin sona ermesine odaklı açıklamalar sadece Cumhurbaşkanımızdan gelmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın iki taraftan da sivillerin kaybına karşı çıkan, şiddet-karşı şiddet kısır döngüsünün sona ermesi için daha geniş ve adil bir perspektiften bir barışın ortaya çıkarılması gerektiğine dair yaklaşımının şu anda herkes tarafından desteklenmesini bekliyoruz.

Burada yapılmak istenen şey toplu bir cezalandırma faaliyetine Avrupa Birliği'nin de alet olmasıdır. Nitekim Gazze'ye suyun ve elektriğin kesilmesi en temel hukuk metinlerine, insan hakları belgelerine ve insanlığın vicdanına aykırıdır.

Etiketler : AKParti ÖmerÇelik MYKgündemi
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