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24 Kasım 2020 Salı 18:43:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 19:05:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Arınç'ın istifasını kabul etti

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Arınç'ın istifası) Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var, cumhurbaşkanımız istifasını kabul etti" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Seçilmiş bir başkandan demokrasi talep etmek, yanlış bir şeydir. Türkiye demokrasi için şehit vermiş bir ülkedir. Bununla kalmıyor, S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar iktidara geldikleri zaman. Bu bir kes kopyala yapıştır siyasetidir. İthal ekameci bir demokrasi anlayışıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından A Haber muhabirinin Bülent Arınç'ın istifasına ilişkin soruya, "Evet, kendileri istifalarını sundular, Cumhurbaşkanımız da bunu kabul ettiler. MYK'mız bu kamuoyunda çok öne çıkan görüşlerinin doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir" yorumunda bulundu.

Çelik, "Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik, "Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır." diye konuştu.

Çelik, CHP’li Ünal Çeviköz’ün açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik,"Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak." dedi.

Etiketler : çelik alman savaş gemisi ak parti
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