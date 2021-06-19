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19 Haziran 2021 Cumartesi 09:53:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 09:53:00

AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı... 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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AK Parti Hani İlçe Başkanlığına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Zirve Mahallesi Orman Caddesi'ndeki AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Saldırı esnasında bazı partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, parti binasında hasar oluştu.

Saldırının ardından polislerin yaptığı çalışmayla molotofkokteylini atan M.E. ile ona gözcülük yapan Ş.B. tespit edilerek gözaltına alındı. M.E'nin, terör örgütü PKK'ya katılım yapmak isterken yakalandığı ve terör örgütü propagandası yapmaktan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

Saldırı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kişinin elindeki molotofkokteylini yakıp ilçe başkanlığına atması ve ardından hızla kaçması görülüyor.

Saldırıya tepkiler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AK Parti Diyarbakır Hani ilçe binamıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize kast edenler karanlık emellerine ulaşamayacak. Provokatörlerin tuzaklarını başlarına yıkarız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, saldırının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır'ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz."

Etiketler : ak parti hani saldırı
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