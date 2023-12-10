VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bodrum'da 136 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bakan Göktaş duyurdu: Zürih'te aile ataşeliği açılacak
Hollanda'da on binler Filistin'e destek için meydanlarda
Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Gazze'de İsrail vahşeti sürüyor! 17 bin 997 Filistinli şehit oldu
İsrail'in Lübnan'daki sınır bölgesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil yaralandı
10 Aralık 2023 Pazar 20:44:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 20:44:00

Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolunun Kahta Çayı civarında Mahmut Orman'ın kullandığı 34 BAV 262 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Hasan Kömür, eşi Fadile Kömür ve diğer araçta bulunan Gülizar Orman olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Mahmut, Cemal ve Rukiye Orman ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler : Adıyaman Kahta trafik kazası
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Şarkılarım art arda gelecek

Şarkılarım art arda gelecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX