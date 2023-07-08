VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yaşlı aylığı 2 bin 348 liraya yükseltildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon
12 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
TCMB'den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı
Müslüman ülkelere seyahat yasağını "daha güçlü şekilde geri getireceğini" söyledi
Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde işbirliği
08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:45:00

Adalet Bakanı Tunç'tan, Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili düzenlemeye ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanların tekrar cezaevine dönmeyeceğini belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından komisyonda kabul edilen kanun teklifinin denetimli serbestlikle ilgili düzenlemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir."

Bakan Tunç, ayrıca teklife göre 31 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülüklerinin kalkacağını, bu kişilerin ancak suç işlerse doğrudan cezaevine alınacağını, Kovid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülüklerinin devam edeceğini ifade etti.

Etiketler : yılmaz tunç kovid19 hükümlü
27'nci yaşa merhaba

27'nci yaşa merhaba
'İllegal Aşk'ın Emel'i

'İllegal Aşk'ın Emel'i
Klasik arabasını klibinde kullandı

Klasik arabasını klibinde kullandı
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Rapçilerin arabesk kavgası

Rapçilerin arabesk kavgası
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX