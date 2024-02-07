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ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Ankaralılara müjde üstüne müjde
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07 Şubat 2024 Çarşamba 17:19:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 17:19:00

ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Ankaralılara müjde üstüne müjde

Kaynak: AA

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, 'Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız. Hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız. Doğalgaz yardımını 500 TL'den bin TL'ye çıkaracağız' dedi.

Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı İlçesindeki Cumhur İttifakı teşkilatları tarafından kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Altınok, ilçedeki vatandaşlarla ve esnafla buluşarak talepleri dinledi, destek istedi.

Açılışta konuşan Altınok, seçilmeleri halinde ABB personellerini işten çıkartmayacağını söyledi.

Belediye işçilerinin maaşlarına yönelik iyileştirmelerde bulunacağını aktaran Altınok, "Beypazarı'nda veya Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçinin çoluğunun çocuğunun rızkı ile uğraşmayacağız. Hiç kimseyi de işten atmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç zam yapmadı. Seçim gelirken de yüzde 70 zam yaptı. Belediyede çalışanlar diyorlar ki 'Biz öyle bir zam almadık.' Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız. İşçilerimiz rahat uyusunlar." diye konuştu.

"BÜTÜN KÖYLERİN YOLLARINI HAVAALANI GİBİ YAPACAĞIZ"

Beypazarı'nı tarım ve turizm alanında geliştirmek için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini belirten Altınok, ABB'nin çiftçilere verdiği 100 litrelik mazot desteğini 500 litreye çıkaracağını aktardı.

ABB olarak yem fabrikası kuracaklarını anlatan Altınok, şunları dile getirdi:

"Altyapısı, su ve kanalizasyonu olmayan bir tane köyümüz kalmayacak. Köylerimize spor tesisleri yapacağız. Voleybol, basketbol, futbol sahası yapacağız. Her köyden bir tane eleman alacağız. Parklara, spor tesislerine bakacak. 78 tane köyümüz, mahallemiz var. Sadece 5 köyümüzün seçimden sonra yolu yapıldı ve burada ayrımcılık yaptı. Biz ayrımcılık yapmayacağız, oy versin veya vermesin bütün köylerin yollarını havaalanı gibi yapacağız. Beypazarı'nın 50 yıllık içme suyu sorununu ve ölümlü kazalarının yaşandığı İnözü Kavşağı'ndaki problemi ivedilikle çözeceğiz."

Öte yandan Altınok, Çağlayan Adliyesi'nin polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.

Altınok'a Beypazarı ziyaretinde, AK Parti Ankara milletvekilleri Ahmet Fethan Baykoç ve Asuman Erdoğan, Cumhur İttifakı Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Etiketler : Turgut Altınok Doğalgaz Yardımı ankara
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