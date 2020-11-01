43 saat sonra müjdeli haber geldi! İzmir'de enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı

İzmir Bayraklı'da 43 saat sonra müjdeli haber geldi. Yapılan çalışmalar sonrası enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı.

İZMİR'DE CAN KAYBI 44 OLDU

AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 833 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. Can kaybının 44'e çıktığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"SAKOM'dan alınan bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 896 vatandaşımızdan 667'si taburcu edilmiş olup, 229 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda 49 yaşındaki Fatih Ağar isimli vatandaşın cenazesine ulaşıldı.