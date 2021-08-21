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21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:45:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:45:00

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'nin yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı teröristin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

4 TERÖRİSTİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Etiketler : msb operasyon pkk terör örgütü terörist
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