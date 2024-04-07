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07 Nisan 2024 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 15:30:00

3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan e-Duruşmanın, ülke genelinde 3 bin 44 hukuk mahkemesinde kullanıldığını ve 15 Eylül 2020'den beri 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlayan e-Duruşma sisteminin hukuk mahkemelerinde avukatların bulundukları yerlerden, sesli ve görüntülü bir şekilde, duruşmalara çevrim içi katılmalarına imkan verdiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşmanın, uygulama kapsamının genişletilmesiyle 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildiğini kaydeden Tunç, "Süreç içerisinde yaptığımız yaygınlaştırma çalışmaları sayesinde, bugün itibarıyla ülke genelindeki 3 bin 44 hukuk mahkemesinde e-Duruşma sistemi kullanılmaktadır. Sistemin uygulanmaya başlandığı 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar, 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı." ifadesini kullandı.

Sistemle avukatların istekleri halinde duruşmaya video konferans yoluyla katılabildiklerini belirten Bakan Tunç, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşıyan sistemin, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağladığını vurguladı.

Etiketler : yılmaz tunç eduruşma hukuk mahkemesi
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