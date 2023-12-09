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34 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
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09 Aralık 2023 Cumartesi 11:08:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 11:08:00

34 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kaynak: TRT Haber

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Batı Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 34 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için "sarı", Adana, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Mersin ve Sakarya için "turuncu" uyarıda bulunuldu.

Etiketler : batı karadeniz güneydoğu doğu anadolu akdeniz yağış
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