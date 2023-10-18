31 ilde 'Narkogüç' operasyonu! 208 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Zehir tacirlerine yönelik 31 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı "Narkogüç" operasyonunda 208 şüpheli yakalandı
Zehir tacirlerine yönelik 31 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı "Narkogüç" operasyonunda 208 şüpheli yakalandı
ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2023
3️⃣1️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN "NARKOGÜÇ" OPERASYONUNDA 2️⃣0️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️
ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDEDEĞİZ❗️
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerimizce 3️⃣1️⃣... pic.twitter.com/gJIMuwDGI7
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