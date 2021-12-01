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01 Aralık 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 08:34:00

2 askeri şehit etmişti! Bahoz Erdal'ın en yakın adamı yakalandı

Kaynak: Sabah

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Terör örgütü elebaşlarından Suriye uyruklu ‘Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in koruması olduğu belirtilen terörist yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Müdürlüğü polisleri bir eve yaptığı operasyondan Şırnak'ta askeri üst bölgesine saldırı, 2 askerin şehit edilmesi ve terör örgütü PKK elebaşı Suriye uyruklu 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in koruması olduğu belirtilen teröristi yakaladı.

Sabah'ın haberine göre Şanlıurfa'da 6 yıl önce teslim olan ve pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılan Mehmed kod adlı terörist güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda ele geçirilen dijital verilerde 'Bahoz Erdal' kod adlı terörist başı Fehman Hüseyin ile fotoğrafları ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından izi tekrar sürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri, tarafından önceki gün bir eve operasyon yaptı. Mehmed kod adlı terörist sağ olarak yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Şırnak'ta çeşitli tarihlerde birçok askeri üst bölgesine yaptığı saldırılarda 2 askerin şehit edilmesi olayı ile Suriye uyruklu terörist Fehman Hüseyin'inde korumalığını yaptığı tespit edilen Mehmed kod adlı terörist emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Etiketler : Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Fehman Hüseyin Mehmed kod adlı terörist Şırnak Bahoz Erdal
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