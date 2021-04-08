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08 Nisan 2021 Perşembe 21:09:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 21:09:00

10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin uzatılması talebi

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Darbe imalı bildiri soruşturmasında 10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması için savcılık talepte bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisi ile ilgili Pazar günü soruşturma açmış, emekli amirallerden 10'u ertesi sabahı gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI SÜRESİNİN UZATILMASI İÇİN TALEP

Gözaltına alınan amiraller Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emekli amirallerin gözaltı süresinin dolması üzerine, savcılık sürenin 4 gün daha uzatılması için talepte bulundu.

El konulan materyallarin analizi sürüyor

Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin incelenmesi ve HTS analiz çalışmaları sürüyor.

İfade vermesi için 3 gün içinde Ankara Emniyeti'ne çağrılan ancak gitmeyen emekli amirallere hafta başında tekrar tebliğname gönderilecek.

Etiketler : Başsavcılık ankara Soruşturma
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