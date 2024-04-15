TÜSEB'e 22 kişi istihdam edilecek
Kaynak: AA
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alacak. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkanlığa bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak.
Başvurular 15 Nisan-3 Mayıs'ta "Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No:71 Kadıköy/İstanbul" adresine elden, posta yolu veya kargo ile yapılacak.
Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecek.
Adaylar ile 3 yıla kadar iş sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme süresi sona eren personelin sözleşmeleri, performans değerlendirmesi dikkate alınarak ve esaslı nedene dayalı olarak her seferinde 3 yıla kadar yenilenebilecek.
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