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26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:29:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:29:00

Türkiye'nin elektrik kapasitesinde yenilenebilir enerjinin payı katlanarak artıyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki yenilenebilir enerjinin payı, son 21 yılda yapılan yatırımlarla yaklaşık 388 kat artarak, 2022 sonunda 24 bin 821 megavata yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı verilere göre, 2002'de toplam 64 megavat olan rüzgar, jeotermal ve biyokütle kurulu gücü, son yıllarda geliştirilen yenilenebilir enerji politikalarıyla katlanarak artış gösterdi.

Ülkenin artan nüfusu, sanayisini daha da büyütme çabaları ile sürekli yükselen enerji ihtiyacının karşılanması, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığın azaltılması politikaları kapsamında, Türkiye son 21 yıldır izlediği kalkınma hamleleriyle yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2002-2022 döneminde yaklaşık 388 kat artırarak 2022 sonunda 24 bin 821 megavata yükseltti. Mayıs sonu itibarıyla söz konusu kurulu güç ise 25 bin 639 megavata ulaştı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü artarken, elektrik üretimine de katkısı yükseldi. 2023 mayıs verilerine göre, üretilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 23'ü rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Bu amaçlar çerçevesinde ilk biyokütle tesisinin 1940'tan önce kurulduğu Türkiye'de, sırasıyla ilk jeotermal enerji tesisi 1984, ilk rüzgar enerjisi santrali 1998 ve ilk güneş enerjisi santrali de 2014'te faaliyete başladı.

En büyük kapasiteli yenilenebilir enerji tesisi Konya'da

Çoğunluğunu lisanslı santrallerin oluşturduğu en büyük 5 yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesine göre sıralanışında Konya güneş enerjisi santraliyle ilk sırada yer alıyor, bu ili rüzgar santrali tesisi ile İstanbul ve Manisa takip ediyor.

Kurulu gücün yüzde 2,82'sini oluşturan yenilenebilir enerji üretim tesisleri arasından en yüksek kapasiteli ilk 5 güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle elektrik üretim santralleri sıralaması ise şöyle:

KaynakŞehirSantral AdıKurulu Güç (MW)
GüneşKonyaKarapınar YEKA-1 MEKE GES773,6
KonyaKarapınar YEKA-1 GES226,4
VanGün Güneş Van Arısu GES45
ElazığETİ Krom GES43,2
KonyaETİ-2 GES37,8
RüzgarManisaSoma RES288,1
İzmirLodos RES226,8
İstanbulİstanbul RES200
AfyonkarahisarAlbay Çiğiltepe RES172,6
KırşehirGeycek RES168
JeotermalDenizliKızıldere3 JES165
AydınEfe JES114,9
DenizliKızıldere2 JES80
AydınPamukören JES67,5
AydınEfe 8 JES50
BiyokütleİstanbulİSTAÇ BES85,8
KaramanKaraman BES40
İstanbulSeymen BES36,8
İstanbulOdayeri BES33,8
İzmirİzmir Çöp Gaz32,3
Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İSTAÇ BES İzmir Çöp Gaz
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