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14 Eylül 2023 Perşembe 13:09:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 13:09:00

Türkiye'den Almanya'ya 85 bin tonu aşkın fındık ihraç edildi

Kaynak: AA

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Dünya fındık üretim ve pazarının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2022-2023 ihracat döneminde en fazla fındık dış satımını Almanya'ya gerçekleştirdi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye, 1 Eylül 2022'de başlayıp 31 Ağustos 2023'te sona eren sezonda 120'den fazla ülkeye fındık ihraç etti.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar karşılığında 298 bin 557 ton fındık satıldı. Dış satımda ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa takip etti.

Almanya'ya 496 milyon 653 bin 928 dolar karşılığı, 85 bin 447 ton fındık satıldı.

İtalya'ya ihraç edilen 54 bin 690 ton fındıktan 330 milyon 704 bin 289 dolar, Fransa'ya satılan 21 bin 132 ton üründen ise 128 milyon 943 bin 250 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'nin son yıllarda fındık ihracatında en fazla gelişme gösterdiği pazarlardan biri de Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Geride kalan sezonda bu ülkeye 52 milyon 970 bin dolar karşılığında 8 bin 78 ton fındık ihraç edildi.

Geçen sezon en az dış satım ise Fildişi Sahili'ne gerçekleştirildi. Bu ülkeye gönderilen 6 kilogram fındıktan ise 27 dolar gelir elde edildi. Fildişi Sahili'ni 20 kilogramlık ihracatla Gine, 30 kilogramla da Eritre takip etti.

"Uzak Doğu ülkelerine fındık ihracatımız da her geçen yıl artıyor"

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya, İtalya ve Fransa'nın yine değişkenlik göstermediğini söyledi.

Bölük, çikolata sanayinin gelişmişliği ve fındık tüketimin yüksek oluşu dolayısıyla Türkiye için Almanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin ciddi pazar olduğunun altını çizdi.

Asya pazarı açısından da ciddi atılım yapıldığını vurgulayan Bölük, "Uzak Doğu ülkelerine fındık ihracatımız da her geçen yıl artıyor. Çin, Japonya ve Hindistan hedefimiz. Yakın gelecekte daha iyi seviyelere satışlarımızı ulaştıracağız." dedi.

Etiketler : Karadeniz Fındık ve Mamulleri Giresun Ticaret Borsası Başkan fındık ihracatı Türkiye-Almanya ticareti önemli pazar
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