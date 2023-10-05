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05 Ekim 2023 Perşembe 10:33:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 10:33:00

Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Kaynak: AA

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Geçen hafta ligde sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında da çıkışını sürdürerek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Batista Mendy ile sakatlıklarının ardından henüz hazır hale gelmeyen Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez forma giyemeyecek. Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen'in de sakatlıkları sürüyor.

Bordo-mavililer, tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek.

Etiketler : Yeni Adana Stadı Trabzonspor Adana Demirspor Trendyol Ligi
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