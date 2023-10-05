Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Geçen hafta ligde sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında da çıkışını sürdürerek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Batista Mendy ile sakatlıklarının ardından henüz hazır hale gelmeyen Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez forma giyemeyecek. Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen'in de sakatlıkları sürüyor.

Bordo-mavililer, tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek.