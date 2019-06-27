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27 Haziran 2019 12:53 | Perşembe

Torbalı’da Volkswagen heyecanı!

Alman otomotiv devi Volkswagen’in yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde değerlendirme yapması İzmir Torbalı'da heyecana yol açtı. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, dev yatırımın ilçelerine yapılması halinde bin dönüm arazinin hazır olduğuna vurgu yaparken, tecrübe, lokasyon, yedek parça ve iş gücüne ulaşım konusunda da en doğru bölge olduklarını dile getirdi.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Volkswagen’in yeni üretim tesisi için neden Türkiye’den Torbalı’yı tercih etmeleri gerektiğini sıraladı.

Volkswagen’in dev yatırım için Bulgaristan ve Türkiye arasında kaldığını hatırlatarak Torbalı’nın Bulgaristan ve Türkiye’de en uygun lokasyona sahip bölge olduğunu dile getiren Olgun, “Bizde tahsis edilebilecek yer var, lokasyonumuz uygun, tecrübemiz var, yedek parça ve iş gücüne ulaşım konusunda da en doğru bölgeyiz” diye konuştu.

Opel’in kararı Torbalı’ya moral oldu

Olgun, Torbalı’da Opel’e ait 18 yıldır kullanılmayan tesisle ilgili önemli bir gelişme yaşandığını, PSA grubuna geçen Opel’in ilçede bulunan tesisi Avrupa’nın yeden parça tedarik merkezi haline getireceğini belirtti. Olgun, bu kararın Volkswagen yetkililerine de emsal teşkil edeceğini ifade ederek, “Torbalı’daki yerimiz 18 yıldır atıl vaziyetteydi. Opel, PSA’ya geçince yeni çalışmalar gündeme geldi. Biz de PSA ile irtibata geçtik, çeşitli dosyalar hazırladık. Torbalı’daki yerin değerlendirilmesi konusunda yapmış olduğumuz çağrı, geçen hafta itibariyle yerini bulmuş oldu. Bu bizi Torbalılılar olarak çok sevindirdi. Torbalı’nın son yıllarda yakalamış olduğu gelişim, 1989’da Opel’in fabrikası ile başlamıştı. 90’lı yıllarda çok sayıda otomobil üretilmiş, 2000 yılından beri de üretim durmuş durumdaydı. PSA’nın Torbalı’da kalma kararı bizi çok mutlu etti. Artık Opel’in Torbalı’daki 40 dönümlük tesisi PSA’nın Avrupa yedek parça tedarik merkezi haline gelecek. Opel, Torbalı’da kalma kararı alarak hem Türk ekonomisine olan güvenini ortaya koymuştur hem de Torbalı’nın ne kadar doğru bir bölge olduğunu ortaya koymuştur. Biz aynı çağrıları yerli otomobille ilgili de yapmıştık. Alınan karar bize moral verdi” ifadelerini kullandı.

“En uygun lokasyon Torbalı”

Volkswagen’ın, Bulgaristan’da ya da Türkiye’de yatırım yapmak istediğini kaydeden Olgun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu da yaklaşık 5 yılda 4 milyar Euro’luk ciddi bir yatırım. Bu konuda Türkiye, çeşitli yerler için önerilerde bulundu. Bu yerlerden biri de Torbalı. Önce Bulgaristan ve Türkiye arasında karar verilecek ancak ben Türkiye’de karar verileceğine inanıyorum. Gerek Bulgaristan’da, gerekse Türkiye’de en uygun lokasyon Torbalı.”

“Torbalı, cazibelerin buluştuğu yer”

Torbalı’nın neden yatırım yapmak için en uygun yer olduğunu sıralayan Olgun, “İçinden otoyol, otoban ve tren yolu geçen başka bir lokasyon yok. İlçe havalimanına 15 dakika, limana 40 kilometre uzaklıkta. Tren yolu bağlantımız üzerinde hızlı tren hattımız da mevcut. Ankara-İzmir hızlı tren hattına bağlantımız var. İstanbul-İzmir otoyoluna da bağlantımız olacak. Kemalpaşa Lojistik Kent’e de 40 kilometre uzaklıktayız. Bizim yaptığımız çalışmalardan sonra başka illerin de bazı söylemlerde bulunduklarını duyuyoruz ama söylemlerin içi boş. Dosyaların içi boş. Bizim dosyamızın içi dolu. Otomobil fabrikasının geldiği yerde lojistik çok önemli. Ayrıca biz otomobil üretimi konusunda tecrübesi olan bir ilçeyiz. Yılda 200 civarında üretimin yapıldığı yıllarımız oldu. Torbalı’nın, cazibelerin buluştuğu, yatırım yapılması için kupon bir yer olduğunu söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi.

Yer temini konusunda iki alternatif var

Bulgaristan’ın da tıpkı Türkiye gibi yatırımlarla ilgili olarak yer temini konusunda büyük cazibeler ortaya koyduğunu dile getiren Olgun, ilçedeki Torbalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Pancar OSB’yi işaret etti. Torbalı Organize Sanayi Bölgesinin genişleme sahasında bin dönüme kadar ulaşılabilecek bir hazine arazisi olduğunu vurgulayan Olgun, Pancar OSB’nin otobanın hemen sınırında 250 dönümden bin dönüme kadar büyütülebilecek hazine arazileri olduğunu sözlerine ekledi.

“Torbalı hazır”

Yatırımın ilçeye yapılması için ilgililerle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Olgun, şöyle devam etti: “Biz tüm artılarımızı ilgililere anlatmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine de gerekli dosyalarımızı gönderdik. Volkswagen’e gerekli çalışmalarımızı ilettik. Torbalılılar olarak biz bu yatırıma hazırız. Torbalı’yı güzel bir şekilde anlattığımız takdirde Torbalı’nın tercih edileceğini düşünüyorum. PSA’nın kararının Volkswagen’e emsal teşkil edeceğini düşünüyorum.”

“Potansiyeli katlayacak”

Yatırımın hem Türkiye’ye hem İzmir’e hem de Torbalı’ya büyük avantaj sağlayacağını söyleyen Olgun, “Bizim şu anda en çok dış yatırıma ihtiyacımız var. Dış yatırımcıların Türkiye’ye olan güveni de çok önemli. Yatırım yapılırsa istihdam konusunda, ekonominin gelişmesi konusunda güzel gelişmeler yaşanacaktır. Opel Torbalı’ya geldiğinde ilçedeki fabrika sayısı 3-5 adetti. 30 yıl sonra baktığımızda ilçenin şimdi 800 fabrikaya ev sahipliği yaptığını görüyoruz. 60 bin çalışana istihdam sağlıyoruz. Bu yatırımın Torbalı ve bölgemizin potansiyelini katlayacak bir yatırım olacağına inanıyorum” diye konuştu.

(İHA)

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