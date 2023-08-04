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04 Ağustos 2023 Cuma 10:38:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 10:38:00

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Kaynak: AA

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Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 19 milyon 941 bin 875 lira bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, toplam 19 milyon 941 bin 875 lira destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bu kapsamda, kırsal kalkınma yatırım desteği 10 milyon 119 bin 132 lira, Uzman Eller Projesi desteği 8 milyon 734 bin 743 lira ve düve alım desteği 1 milyon 88 bin lira olarak belirlendi.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı tarımsal destek ödemeleri çiftçi
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