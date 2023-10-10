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10 Ekim 2023 Salı 11:45:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 11:45:00

Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,8 azaldı, yıllık yüzde 3,1 arttı

Kaynak: AA

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Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azaldı, yıllık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 2,91 artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda temmuza kıyasla yüzde 0,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 artış gösterdi. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 1,3 azaldı.

Etiketler : sanayi üretim ağustos
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