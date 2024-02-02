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02 Şubat 2024 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 14:30:00

Ocakta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Kaynak: AA

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Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,8 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocakta 2,8 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 749,8 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 79,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı yüzde 0,2 artışla 13,6 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 18,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,3'lük yükselişle 3,1 milyar dolarlık, yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 1,2 artışla 446,5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 21,7 milyon dolarla ABD ve 947,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 il 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralanırken, 48 ilin ihracatının arttığı görüldü.

Geçen ay parite farkı ihracata 112 milyon dolar katkı verirken, birim ihracat değeri ise 1,48 dolar oldu.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 OCAKSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM2.858.9683.123.6789,318,234.521.35935.409.0122,616,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.964.8782.163.84410,112,621.986.43323.874.9428,610,8
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri981.6771.034.4555,46,011.613.25312.416.7656,95,6
Yaş Meyve ve Sebze324.176367.11313,22,12.991.7053.534.72218,21,6
Meyve Sebze Mamulleri170.442232.81636,61,42.521.5082.478.437-1,71,1
Kuru Meyve ve Mamulleri127.494160.91626,20,91.576.6481.642.6754,20,7
Fındık ve Mamulleri141.955206.55345,51,21.706.8731.930.64913,10,9
Zeytin ve Zeytinyağı119.10483.462-29,90,5577.046835.82744,80,4
Tütün86.08664.539-25,00,4860.709900.7414,70,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri13.94313.9890,30,1138.691135.125-2,60,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER270.949356.88931,72,14.034.2343.572.167-11,51,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller270.949356.88931,72,14.034.2343.572.167-11,51,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ623.141602.945-3,23,58.500.6927.961.903-6,33,6
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri623.141602.945-3,23,58.500.6927.961.903-6,33,6
II. SANAYİ13.608.49413.637.3070,279,3186.133.763180.762.459-2,981,5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.202.7661.146.688-4,76,715.216.59614.114.016-7,26,4
Tekstil ve Hammaddeleri815.936786.365-3,64,610.351.2919.527.375-8,04,3
Deri ve Deri Mamulleri177.730120.775-32,00,72.101.3001.803.580-14,20,8
Halı209.100239.54814,61,42.764.0042.783.0610,71,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.300.5302.346.3272,013,633.703.74930.580.964-9,313,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.300.5302.346.3272,013,633.703.74930.580.964-9,313,8
C. SANAYİ MAMULLERİ10.105.19810.144.2910,459,0137.213.419136.067.480-0,861,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.623.7391.422.027-12,48,321.225.59319.046.421-10,38,6
Otomotiv Endüstrisi2.711.8282.779.9402,516,231.460.07035.061.93711,415,8
Gemi, Yat ve Hizmetleri20.511174.294749,81,01.402.7952.094.76249,30,9
Elektrik ve Elektronik1.173.3721.210.5483,27,015.358.89116.252.1555,87,3
Makine ve Aksamları841.197824.451-2,04,810.491.90911.316.3127,95,1
Demir ve Demir Dışı Metaller1.050.063940.168-10,55,514.309.54212.359.159-13,65,6
Çelik1.105.7001.129.3582,16,620.507.14614.887.623-27,46,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri360.451325.329-9,71,95.453.7764.564.363-16,32,1
Mücevher414.228458.48910,72,75.911.9147.695.51130,23,5
Savunma ve Havacılık Sanayii278.885330.24818,41,94.348.0035.596.67628,72,5
İklimlendirme Sanayii525.223549.4394,63,26.743.7797.192.5606,73,2
III. MADENCİLİK441.308446.5191,22,66.398.5545.750.792-10,12,6
Madencilik Ürünleri441.308446.5191,22,66.398.5545.750.792-10,12,6
T O P L A M (TİM*)16.908.76917.207.5041,8100,0227.053.677221.922.263-2,3100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.415.4412.820.70016,814,128.886.53634.559.12919,613,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI19.324.21020.028.2043,6100,0255.940.213256.481.3920,2100,0
Etiketler : türkiye ihracatçılar meclisi otomotiv ihracat ocak
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