Motorine bir indirim daha

Motorine bir indirim daha

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısında pompaya yansımak üzere 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.

BENZİNE DE İNDİRİM YOLDA

Yeni Şafak'ın haberine göre, peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.

Peş peşe gelen indirimler sonrası motorinin litre fiyatında iki gün içerisinde 38 kuruşluk indirim gerçekleşmiş olacak.

İNDİRİM SONRASI MOTORİNİN LİTRE FİYATLARI

İndirimlerle birlikte motorinin litre fiyatlarının ne olacağı merak edilirken bu geceki 17 kuruşluk indirimle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 5 lira 73 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 5 lira 82 kuruşa inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.