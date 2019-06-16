Limonlar nemli depoda çürüyünce fiyatlar artışa geçti

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatçılarımıza bu sene 3,1 milyar lira destek sağladık Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatçılarımıza bu sene 3,1 milyar lira destek sağladık
Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı
Libya krizi için çözüm planı önerisi Libya krizi için çözüm planı önerisi
Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü
ABD'deki İHA yarışmasında Türk öğrencilerin başarısı ABD'deki İHA yarışmasında Türk öğrencilerin başarısı
Van'da 44 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika S-400 açıklaması! Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika S-400 açıklaması!
Afrin şehidi olan eşinin anılarını evinin odasında yaşatıyor Afrin şehidi olan eşinin anılarını evinin odasında yaşatıyor
Ali Koç ve yönetim kurulu ibra edildi Ali Koç ve yönetim kurulu ibra edildi
Son Dakika... 27 Mayıs’tan bugüne Irak'ın kuzeyinde 76 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika... 27 Mayıs’tan bugüne Irak'ın kuzeyinde 76 terörist etkisiz hale getirildi
Star Gazetesi, yalan söyleyen Faruk Bildirici ve karanlık medyanın iftirasını çürüttü Star Gazetesi, yalan söyleyen Faruk Bildirici ve karanlık medyanın iftirasını çürüttü
Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız
MSB'den 'Babalar Günü' videosu MSB'den 'Babalar Günü' videosu
MSB'den anlamlı 'Babalar Günü' videosu MSB'den anlamlı 'Babalar Günü' videosu
Juventus, Maurizio Sarri'yi açıkladı Juventus, Maurizio Sarri'yi açıkladı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İhracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi vermeyecekler Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İhracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi vermeyecekler
Kütahya'da puslu havanın oluşturduğu harika manzara Kütahya'da puslu havanın oluşturduğu harika manzara
İkinci el otomobilde satışlar patladı İkinci el otomobilde satışlar patladı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü
Niğde'de 2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti Niğde'de 2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti
Yaylaya giden kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı Yaylaya giden kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
ABD'ye Hong Kong'daki protestolarda 'ihtiyat' uyarısı ABD'ye Hong Kong'daki protestolarda 'ihtiyat' uyarısı
Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı
Yeni Malatyaspor'un River Plate'den transfer ettiği Alexander Barboza formayı giydi Yeni Malatyaspor'un River Plate'den transfer ettiği Alexander Barboza formayı giydi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Haziran 2019 14:49 | Pazar

Limonlar nemli depoda çürüyünce fiyatlar artışa geçti

Akdeniz Bölgesi'nde hasat döneminde etkili olan yağışlar nedeniyle Kapadokya'daki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında nemli olarak kasalanmak zorunda kalan limonun çürümeye başlaması, ürünün fiyatını artırdı.

Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen yaklaşık 115 bin ton limon, Nevşehir'in Kavak ve Ortahisar beldelerinde yer altına oyularak yapılan, ortam koşulları sayesinde limonun kalın kabuklarının incelip, sulanarak lezzetli hale gelmesini sağlayan kayadan oyma doğal depolara sevk ediliyor.

Bu yıl hasat dönemindeki etkili yağışlar, binlerce ton limonun nemli olarak depolanmasına yol açtı. Limonun nemli olarak depolanması erken çürümesine ve fiyatların artmasına neden oldu.

Bölgedeki depolarda işçiler tarafından hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmada, kasalar tek tek açılıp çürükler ayıklanıyor. İşçilerce yıkanıp silinen sağlam limonlar, yeniden kasalara konularak iç ve dış piyasaya sunuluyor.

Kavak beldesindeki depo işletmecilerinden Yavuz Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depoda ortalama 9 ay muhafaza edilebilen limonun nemli paketlenmesinin erken çürümeye yol açtığını, ortaya çıkan ürün kaybının da fiyatları etkilediğini belirterek, "Bu işin maliyeti ağır ve işçiliği zor. Çürümenin artması fiyatları etkiliyor. Limonun depo çıkış kilogram fiyatı 6 lira." dedi.

DEPOLARDA YÜZDE 30 FİRE

Depoya gelen ürünün yaklaşık yüzde 30'unun çürüdüğüne dikkati çeken Önal, "Hasat döneminde aşırı yağış olduğunda yatak limonlarda sorun oluştu. Yağış nedeniyle hem hasat az oldu hem de çürümeye yol açtı. Normal dönemlerde bölgedeki doğal depolara 7-8 milyon sandık limon giriyordu, bu yıl 5 milyon civarında sandık girişi oldu. Fire yüzde 10 civarındayken bu yıl yüzde 30'a çıktı." diye konuştu.

Önal, çürükleri ayıklanarak yeniden kasalanan limonların yüzde 70'inin iç piyasaya, kalan kısmının ise Rusya, Romanya, Ukrayna ve Irak başta olmak üzere farklı ülkelere gönderildiğini söyledi.

Depo sahiplerinden Ali Taşkın ise hasat dönemindeki aşırı yağışların üreticiyi olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Çürüme olur ancak bu yıl çok daha fazla oldu, üreticinin mağdur olması verimin düşmesi maliyete yansıyor, fiyatlar da etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Depodaki limonların temizlenmesi çalışmasına katılan işçilerden Ayşe Yaman ise uzun yıllardan beri çalıştığı kayadan oyma depolarda ilk kez bu denli yoğun bir çürümeye karşı mücadele yürüttüklerini anlattı.

(AA)

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!
Star'dan algı peşinde koşanların asılsız iddialarına yalanlama
Son Dakika... 27 Mayıs’tan bugüne 76 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız
MSB'den anlamlı 'Babalar Günü' videosu
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
İkinci el otomobilde satışlar patladı
Limonlar nemli depoda çürüyünce fiyatlar artışa geçti
İsmail Küçükkaya, Tarihi Buluşma’nın merak edilenlerini anlattı
Son Dakika... Terör örgütüne üst düzey darbe
3.5 ayda 8 saldırı
Devlet Bahçeli İstanbul'da konuşuyor
Zeliha kaptan kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
Son Dakika... İdlib’te Gözlem Noktamıza saldırı! TSK anında karşılık verdi
Taksim'de tiner dehşeti!
Başkan Erdoğan'dan liderlerle kritik görüşmeler
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu
Dilenci kadının tehdidi polisi hayretler içinde bıraktı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ