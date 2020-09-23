KPSS sonuçları bekleniyor! Ne zaman açıklanacak?

KPSS Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor. Memur olmak isteyen adayların girdiği KPSS lisans sınavı geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Sınav oturumlar halinde tamamlandı ve adaylar kendi bölümlerine ait oturumlara girdiler. KPSS lisans sonuçları için ÖSYM tarih bildirdi.



KPSS lisans sınavı oturumları geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür'ün yanı sıra Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri sınavlarına da girdiler. Memur olmak isteyen adaylar için ilk adım olan KPSS lisans sınavında her aday, kendi bölümüyle ilişkili olan oturuma katıldı. ÖSYM ise KPSS sınav sonuçları ile ilgili tarih bilgisini paylaştı.

KPSS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce memur adayının heyecanla beklediği 2020 KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2020 KPSS'ye girecek olan adaylar için sınav geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlendi. Fakat bu durum için bir de istisna var; öğretmen adayları için KPSS puanı geçerlilik süresi 1 yıl ile kısıtlı olacak şekilde düzenlendi.

Öğretmen adayları, bir sonraki KPSS'ye kadar geçen süre boyunca puanlarını kullanabiliyorlar. Ancak diğer alanlardan sorumlu olan adaylar gibi, puanları 2 yıl geçerli olmayacak.

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.