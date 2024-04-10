VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: Tedbirleri aldık, alıyoruz!
Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı... "Mücadelemiz devam edecek"
ABD'de TÜFE yüzde 3,5 arttı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 25 arttı
Soykırımcı İsrail 187 günde 33 bin 482 Filistinliyi katletti
10 Nisan 2024 Çarşamba 14:18:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 14:18:00

Kapıda vize uygulaması Çeşme'ye yaradı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması en çok Çeşme'ye yaradı. Açık otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Sakız Adası'na gitmek için Çeşme'ye gelenler çok. Böylece Çeşme'de de tatil yapıp esnafa da gidip akşam yemeği, sabah kahvaltısı yapanlar çok. Yani genel olarak ben kapıda vize uygulaması psikolojik hem ekonomik olarak bize destek oldu" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bu yıl da en çok tercih edilen destinasyonlardan oldu. Açık otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bu bayramda vatandaşlar tatili bölerek kullanmayı tercih ediyor. Kapı vizesi uygulamasının başlamasıyla 2-3 gün Çeşme, 1-2 gün Sakız Adası tatili planlarının yanı sıra, aynı noktadan farklı destinasyonları bir arada kullanıyorlar. Bayramdan mutluyuz" dedi.

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tatilcilerin akınına uğradı.

Kapıda vize uygulaması kapsamında tatilinin bir kısmını Yunan adalarında geçirmek için gelen ve tura çıkmak isteyen tatilciler de uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili için Çeşme'de beklentinin üzerinde rezervasyonların olduğunu dile getiren ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Bu bayramda vatandaşlar tatili bölerek kullanmayı tercih ediyor. Kapı vizesi uygulamasının başlamasıyla 2-3 gün Çeşme, 1-2 gün Sakız Adası tatili planlarının yanı sıra, aynı noktadan farklı destinasyonları bir arada kullanıyorlar. Bayramdan mutluyuz. Bayram güzel bir tarihe geldi, sezonun başlangıcı ve baharın gelmesiyle denize girmeyi tercih edenler oluyor. Ayrıca havuzu kullananlar çok tatilci var. Bayramın 9 gün olmasıyla trafik sorunu da yaşanmadı" dedi.

'SAKIZ ADASI'NA GİTMEK İÇİN ÇEŞME'YE GELENLER ÇOK'

En yoğun günlerin bugün başladığını ve 12'sine kadar devam ettiğini ifade eden Demir, "Açık otellerimiz neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştı. Diğer günlerde doluluk oranları yüzde 50-60'lara kadar oluyor. Kapıda vize uygulamasını turizmciler olarak destekliyoruz. Toplumumuz, yurt dışına vize sıkıntısından dolayı çok çıkamayabiliyor. Kapı vizeleri Çeşme'de ve gemilerin kalktığı bölgelere ciddi bir hareket katıyor. Örneğin konaklayanlara baktığımda neredeyse 10 odadan bir tanesi veya iki tanesi sabah Sakız Adası'na gitmek için kalıyor. Dolayısıyla Sakız Adası'na gitmek için Çeşme'ye gelenler çok. Böylece Çeşme'de de tatil yapıp esnafa da gidip akşam yemeği, sabah kahvaltısı yapanlar çok. Yani genel olarak ben kapıda vize uygulaması psikolojik hem ekonomik olarak bize destek oldu" diye konuştu.

Etiketler : kapıda vize çeşme otel
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX