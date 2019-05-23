İVME Finansman Paketi nedir? İVME Finansman Paketi içeriği ne? sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketinin detaylarını açıkladı. Albayrak ivme paketinin ithalata bağımlı, dış açık veren sektörlere yönelik olacağını belirtti. Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini dile getiren Bakan "Bu istikamette devam edersek 2019 yılı inşallah tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz bir yıl olacak." şeklinde açıklama yaptı. Bakan Albayrak, TL'ye manipülatif pozisyon alanlarla mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti. Albayrak ekonomiye dair "Her alanda atmamız gereken adımları teker teker hayata geçireceğiz. Yılın 2. yarısından itibaren net şekilde dengelemeyi daha fazla göreceğiz. Alacağımız tedbirlerle 2019'u bütçe anlamında da daha rahat yöneteceğiz." dedi. İVME Finansman Paketi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte İVME Finansman Paketi hakkında merak edilenler...

İVME FİNANSMAN PAKETİ NEDİR?

Bakan Albayrak finansman paketine dair şu açıklamaları yaptı;

- İhracata dayalı katma değerli bir modeli benimseyeceğimizi ifade ettik. Geçtiğimiz ay açıkladığımız yapısal dönüşüm adımları paketimizde de kredilerin belirlenen stratejik alanlara yönlendirileceği teşviş edileceğiyle alakalı stratejimizi ifade ettik.

- İVME finansman paketi, dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek.

- İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak

- Stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak.

İVME FİNANSMAN PAKETİ İÇERİĞİ NE?

- 2002 sonrasında uyguladığımız politikalar neticesinde, 2002'de orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı ise yüzde 31 olan payı 2018 itibarıyla yüzde 39,9 seviyelerine yükselmiştir

- Finansman paketimiz ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsiyor.

- Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankamızın katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacağız

- Üç ana faaliyet alanını, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirledik.

- Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak.

- Ayrıca, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz - azami 5 yıl olmak üzere - 30 milyon TLye kadar işletme kredisi verilecek.

- Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TLye kadar yatırım kredisi sağlanacak.

- Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak

- Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay olarak belirlendi.

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Berat Albayrak İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı. Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atıldı. Ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

2013 yılı sonunda özel sektördeki kariyerine nokta koydu. Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığının yanı sıra Marmara Üniversitesi’nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi. Pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

25., 26. ve 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Albayrak, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesidir. 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır.

Albayrak’ın bakanlığı döneminde, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi, yerli fabrika ve AR-GE şartlı 1000’er MW’lık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metre kara sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirilmiştir.

Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Hazine ve Maliye Bakanı olarak 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası kurulan kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer aldı.

Albayrak evli ve 3 çocuk babasıdır.