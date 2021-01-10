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10 Ocak 2021 Pazar 10:53:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 10:53:00

İşlem sayısı 2.2 milyon seviyesine ulaştı! Tapuya gitmeden evi arsayı internetten sattık

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‘Web Tapu' uygulamasıyla 2020'nin mart - aralık döneminde ev, arsa satışını internetten yapan kişi sayısı 1.3 milyonu geçti. Yılın tamamında ise telefonla destek ve e-randevu dahil tapudaki toplam satış işlem sayısı 2.2 milyona yükseldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce koronavirüs tedbirleri kapsamında, tapu işlemlerinin ‘Web Tapu’ üzerinden yapılmaya başlanmasıyla vatandaşlar evlerinden çıkmadan işlemlerini yapabildi. Gerekli belgeler elektronik ortamda gönderilirken, emlakçılara yetki verilmesi, tapu senedi, ipotek belgesi gibi evrakların alınmasına kadar birçok işlem bu sistem üzerinden sağlandı.

SADECE ISLAK İMZA

Vatandaş sadece gerekli durumlarda ıslak imza için evden çıktı. 2019 yılından geçen yıl marta kadar işlem sayısı 300 binin altındaydı. 2020 mart ayından yılbaşına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştı. Geçen yılın tamamına bakıldığında ise Web Tapu, telefonla destek ve e-randevu dahil tapudaki toplam satış işlem sayısı 2 milyon 203 bin 500 oldu. 2019 yılının aynı döneminde toplam satışlar yaklaşık 2 milyon 22 bin ve konut satışları da 1 milyon 77 bin olmuştu. Tüm dünyanın eve kapandığı bir yılda satış işlemlerinde artış yaşandı. Evinde bilgisayarı, interneti olmayan ya da kullanamayanlar için telefonda destek sistemi de devreye girdi. Web Tapu sistemine ‘ALO 181’ çağrı merkezi üzerinden işlem başvurusu alınabilmesine yönelik fonksiyon eklendi ve uygulamaya alındı. Böylece vatandaşlar mülkü üzerindeki hacizden imar durumuna kadar birçok işleme kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

YABANCIYA DA AÇILIYOR

Web Tapu sistemini kullanmak isteyenlerin e-Devlet şifresi olması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye’den mülk alan yabancılar ilk etapta bu sistemden faydalanamadı. Sistemde yabancı portalı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirten yetkililer, yabancıların tapu işlem başvurularının, Web Tapu üzerinden alınabilmesinin yakın zamanda sağlanacağını bildirdi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Vatandaş Tapu Müdürlüğü’ne gitmeden internetten tapu ve kadastro işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten gönderebilir. Böylece tapu veya kadastro müdürlüklerine gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilir. Uygulamayla vatandaşların elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yaptığı, eksiklikleri ve tüm bilgileri SMS ile alabildiği, başvurusunun hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenebildiği, harç ve döner sermaye bedelini elektronik ortamda ödeyebileceği bir sistem olarak hayata geçirildi. Kişi sahip olduğu taşınmazının bilgilerini görebilir. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneğini tapu müdürlüğüne gitmeksizin sistem üzerinden alınabilir.

İSTANBUL İLK SIRADA

Uygulama üzerinden en fazla konut satışı sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da gerçekleşti. İstanbul’da 296 bin 808, Ankara’da 173 bin 269, İzmir’de 116 bin 109, Antalya’da 84 bin 640 ve Bursa’da 81 bin 675 konut satıldı. Yine en fazla arsa satışının gerçekleştiği iller sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya oldu. Vatandaşlar uygulama sayesinde İstanbul’da toplam 49 bin 80, Ankara’da 20 bin 236, İzmir’de 13 bin 791, Antalya’da 13 bin 774 ve Konya’da da 11 bin 842 arsa sattı. 

Akşam

Etiketler : tapu satış online satış
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