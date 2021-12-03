Türk SİHA'sı satın alacaklar

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03 Aralık 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 11:09:00

Irak'tan Bayraktar TB2 SİHA alımı için 100 milyon dolarlık bütçe

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Irak Bakanlar Kurulu'nun Türkiye'den 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA alımını onayladığı açıklandı. Üst düzey Iraklı general Türk SİHA'larıyla ilgili, 'Bayraktar TB2, etkinliğini son yıllarda birden fazla cephede kanıtladı.' ifadelerini kullandı.

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin radarında. Bayraktar SİHA'ların son taliplisi ise komşu Irak.

100 MİLYON DOLARLIK BAYRAKTAR TB2 SİHA SATIN ALACAKLAR

Al Araby, Irak Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberiyle Irak Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye'den 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA alımını onayladığını duyurdu.

"BU SİHA'LAR KENDİNİ KANITLADI"

Al Araby'ye konuşan üst düzey Iraklı general, "Bayraktar TB2, etkinliğini son yıllarda birden fazla cephede kanıtladı. Bu SİHA'lar, Irak Hava Kuvvetleri'nin kabiliyetlerine önemli bir katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Katar, Libya, Ukrayna, Polonya, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas, Azerbaycan, Nijer, Etiyopya gibi ülkeler Bayraktar SİHA'ları kullanıyor.

Arnavutluk, Letonya, Fas, Etiyopya ve Macaristan ise Bayraktar SİHA satın almak için sırada.

IRAK SAVUNMA BAKANI İNAD: TÜRKİYE'DEN BAYRAKTAR TB2 VE T129 ATAK HELİKOPTERLERİ ALMAK İSTİYORUZ

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, T129 ATAK helikopter ve gelişmiş silahlarından satın almak istediklerini söylemişti.

İnad, Irak'ta yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T129 ATAK helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık. Türkiye'nin Bayraktar isimli SİHA'ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti. Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için DEAŞ terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun.

Etiketler : Türk SİHA Bayraktar SİHA T129 ATAK helikopter IRAK
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