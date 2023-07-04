Haziran ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Kaynak: TRT Haber
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak.
Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 olarak kaydedilmişti.
Yarın, yılın 6. enflasyon verilerini oluşturacak olan haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04 olarak gerçekleşti.
Memur ve emeklisinin temmuz maaşı, ilk 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre hesaplanıyor.
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