VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurm...
"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm dünya için bir çıkış kapısı olmasını diliyorum"
Türk Kızılaydan 607 depremzede esnafa destek
Türkiye ve Katar bulut teknolojilerine öncülük edecek
Emine Erdoğan'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı
Şanlıurfa'da köy konutları mart ayında teslim edilecek
10 Aralık 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 11:30:00

EPDK 20 şirkete lisans verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 20 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 4 şirkete üretim lisansı ve 5 şirkete tedarik lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verilirken 2 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 8 şirket şarj ağı işletmeci lisansı aldı.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 2 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.

Etiketler : epdk şirket lisans
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX