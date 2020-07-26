  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8493
  • Euro
    7,9944
  • Altın
    418,8370
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elon Musk'tan şok açıklama: Kime istiyorsak darbe yaparız
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Şiddete maruz kalmış olabilirim
Karın ağrıları dinmeyecek!
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' Kurban Bayramı'na hazır
Kadın girişimci kendi işinin patronu oldu
Deprem oldu sandılar: 9 katlı binanın zemin kolonu patladı
Kurban Bayramı öncesi Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarılar
Rus turizm sektöründe 'Türkiye' sevinci
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 212 bini geçti
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de geri sayım başladı! Son 100 gün
Fed faizde değişikliğe gitmeyecek, yeni politikalara işaret edebilecek
Bu paylaşımdan hemen sonra dehşeti yaşadı
Elektrik faturalarına "yeşil" işaret!
Rasulayn'da pazar yerine bombalı terör saldırısı: 5 ölü
Yeni dijital dönüşüm hamlesi
6 ayda 9 milyon TL! Gel jigolo ol tuzağı
Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Otelde dehşet anları! Tahra ile saldırdılar, panik odası hazırlanıyor
"Vefat edene dua edilir, beddua değil"
Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başladı
Bakan Selçuk duyurdu! Destek miktarı arttırıldı
26 Temmuz 2020 Pazar 11:49:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 11:49:00

Elektrik faturalarına "yeşil" işaret!

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeşil Tarife kapsamında enerji temin eden tüketicilerin faturalarında, kullanılan enerjinin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret yer alacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Yeşil Tarife (YETA) uygulaması kapsamında enerji temin etmek isteyen tüketicilerin elektrik faturalarında, söz konusu enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret yer alacak.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, YETA gönüllülük esasına dayalı bir tarife olarak 1 Ağustos'ta devreye alınacak.

YETA kapsamında enerji kullanmak isteyen tüketiciler kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin edebilecek. Tüketici, söz konusu uygulamaya geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacak.

Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleriyle çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilmiş olacak. Tüketiciler bir takvim yılı içinde en fazla iki kere YETA'ya geçme talebinde bulunabilecek.

Bu tarifeyi tercih eden tüketicilerin faturalarında, kullandıkları elektriğin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer alacak. YETA'yı kullanan tüketiciler EPDK tarafından belirlenen tarife bedeli üzerinden faturalandırılırken, fatura kalemlerinde mevcut tarifeye göre herhangi bir fark olmayacak.

Tedarik şirketlerinin üretimi belgelendirilecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek isteyen tüketicilerin kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiğinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde tüketicilere kanıtlanabilmesi ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) ile sağlanacak.

Böylece, şirketler ürettikleri her megavatsaat elektrik için YEK-G belgesi oluşturarak tüketicilerine sağladıkları elektriğin kaynağını ispatlayabilecek.

YEK-G belgelerine ilişkin düzenlemenin tamamlanmasının ardından görevli tedarik şirketleriyle birlikte tüm tedarik şirketleri tüketime konu enerjiyi YEK-G belgesiyle sertifikalandırabilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER