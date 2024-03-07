VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde patlama meydana geldi
"BMGK'ye Gazze'deki cinayetleri durdurma çağrısında bulunuyorum"
Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Küresel ekonomide kadınların liderliği artıyor
KADEM Dünya Kadınlar Günü'ne özel video hazırladı
07 Mart 2024 Perşembe 11:25:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 11:25:00

Cengiz Holding ‘Kadın Gücünün Yanında'

ABONE OL

Cengiz Holding'in desteklediği kadın sporcular ile grubun 7 farklı ilde başarıyla çalışan kadın mühendisleri, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” filmi için birlikte kamera karşısına geçti. Filmde “Gücümüz birdir bizim” diyen kadınların, bulundukları her sahaya kattıkları değerin eşitlik ve ülke geleceği için önemi vurgulandı.

Faaliyette bulunduğu her alanda ve sosyal sorumluluk projelerinde kadınları önceliklendiren; toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesiyle kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmasına odaklanan Cengiz Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film hazırladı. Grup, başrolünde azimleri ve başarılarıyla örnek olan, var oldukları alanlarda güçlerini hissettiren kadınlara yer verdiği bu filmi, üreten ve ürettiği değerlerle ilham veren tüm kadınlara ithaf etti.

KADIN MÜHENDİSLER VE SPORCULAR BAŞROLDE

"Gücümüz birdir bizim" mesajına vurgu yapılan filmde, Cengiz Holding'in grup şirketi Eti Bakır'ın desteklediği Kastamonu Dinamik Spor Kulübü'nün kadın hentbol takımı ile şirketin Siirt, Küre, Mazıdağı, Ankara, Samsun, Adıyaman ve Murgul tesislerinde çalışan kadın mühendisleri kamera karşısına geçti. Kadınların güçlü varlığının yer aldıkları her alanda kattığı değeri gözler önüne seren filmde; ortak hedefte, yüksek sorumluluk duygusuyla yakalanan başarıları ve gururu paylaşmaları konu ediliyor.

Filmde sözü, ülke ekonomisinde üretime değer katan mühendis kadınlara ve genç kadın sporculara bırakan Cengiz Holding, 'Kadın Gücünün Yanında' yer alma yaklaşımıyla birçok alanda kadınlara desteğini sunmaya devam ediyor. Kadın gücünün ülkenin sosyal ve ekonomik gücüne güç katacağına yönelik farkındalığa dikkat çekilen filmde, daha iyi bir gelecek inşa etmenin yolunun ancak birlikte, işte, sokakta, sahada, evde, kısacası yaşamın her alanında eşit haklarla mümkün olacağı vurgulanıyor. Sorumluluğu ter döktüğü formasında taşıyan hentbolculardan madenin güçlü mühendislerine kadar Türkiye'nin dört bir yanından yüzleri buluşturan film, "Rakip değil, takımız. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" sloganıyla son buluyor.

Etiketler : cengiz holding 8 mart dünya kadınlar günü kadın sporcular
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Nişanlandılar

Nişanlandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX