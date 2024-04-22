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22 Nisan 2024 Pazartesi 14:58:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 14:58:00

Bakanlığa bağlı metro ve kent içi raylı sistemler 23 Nisan'da ücretsiz olacak

Kaynak: AA

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TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN'ın, 23 Nisan'da ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, geleceğin emanet edileceği çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu aileleriyle doya doya yaşamalarını istediklerini belirtti.

Bakanlık olarak 23 Nisan dolayısıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek. Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN, ücretsiz hizmet verecek."

Etiketler : abdulkadir uraloğlu 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı metro raylı sistemler ücretsiz
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