Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize yaklaşık 362 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, desteklerin saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacağı kaydedildi.

Pakdemirli, desteklerin detayına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Süt desteği kapsamında 231 bin 894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için 287 milyon 654 bin 7 lira, hayvan gen kaynakları için 3 bin 687 yetiştiricimize 51 milyon 191 bin 248 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 619 yetiştiricimize 12 milyon 15 bin 223 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 11 firmaya 2 milyon 470 bin 818 lira, sertifikalı fidan üretim desteği için 73 üreticiye 3 milyon 706 bin 106 lira çay budama masrafı (ÇAYKUR) için de 4 milyon 586 bin 293 lira olmak üzere toplamda 361 milyon 623 bin 697 lira destek ödemesi yapacağız."

Süt desteği ödemelerinin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Pakdemirli, "Buna göre, TC kimlik numarasının sonu 8, 6, 4 olanlara 19 Şubat saat 18.00'den, 0, 2 olanlara ise 26 Şubat saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.