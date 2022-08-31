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31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:58:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:41:00

Bakan Nebati: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke oldu

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme rakamlarına ilişkin, "Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur." ifadesini kullandı.

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli performansının da üzerinde yüzde 7,6 büyüdüğüne dikkati çeken Nebati, "Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur. İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Son 2,5 yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artışın bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam ettiğini belirten Nebati, bu gelişmeyi üretim kapasitesinin artırılması açısından olumlu değerlendirdiklerini vurguladı.

Nebati, büyümedeki kuvvetli seyrin iş gücü piyasasındaki yansımalarının yılın ilk yarısında görüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3'e düştü. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alameti farikası; dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir."

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati OECD ve G20 ülkeleri
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