Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

Enerji Bakanı Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili önemli açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma yaşanacağını söyledi. Bakan Dönmez,"Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz.
Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.
Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar.
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