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15 Aralık 2022 Perşembe 15:05:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 15:05:00

Avrupa'nın en büyük gaz deposu yarın açılıyor

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Tesisin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Türkiye, enerji arz güvenliği alanında dev bir yatırımı daha faaliyete geçiriyor.

İlk haliyle 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi arttırıldı.

Bu kapsamda 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu.

İstanbul Silivri'de bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Bu platform karadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta denizin üzerinde kurulu vaziyette bulunuyor.

DEV TESİSİN KAPASİTESİ 4,6 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARILDI

İkinci fazı hizmete alınacak tesisin böylece kapasitesi 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Kapasite artışı ile günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe ulaşacak.

Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda yer alıyor.

TESİSİN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Günlük geri üretim kapasitesiyle en sert kış günlerinde Türkiye'nin ihtiyacının dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

Tesisin elektrik ihtiyacı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak.

Kapasitesi artırılan dev tesis, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Etiketler : silivri doğal gaz depolama tesisi recep tayyip erdoğan enerji
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