Avrupa'nın en büyük gaz deposu yarın açılıyor

Türkiye, enerji arz güvenliği alanında dev bir yatırımı daha faaliyete geçiriyor.

İlk haliyle 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi arttırıldı.

Bu kapsamda 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu.

İstanbul Silivri'de bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Bu platform karadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta denizin üzerinde kurulu vaziyette bulunuyor.



DEV TESİSİN KAPASİTESİ 4,6 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARILDI



İkinci fazı hizmete alınacak tesisin böylece kapasitesi 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Kapasite artışı ile günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe ulaşacak.

Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda yer alıyor.

TESİSİN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK



Günlük geri üretim kapasitesiyle en sert kış günlerinde Türkiye'nin ihtiyacının dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

Tesisin elektrik ihtiyacı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak.

Kapasitesi artırılan dev tesis, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.