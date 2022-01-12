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12 Ocak 2022 Çarşamba 17:47:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 17:48:00

Avrupa'da yer altı depolarındaki doğal gazın yarıdan fazlası tükendi

Kaynak: AA

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Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 55,6'sının kullanıldığını duyurdu.

Gazprom, Avrupa'daki depolama tesislerindeki gazın hızla azaldığını açıkladı.

İlgili açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 55,6'sına karşılık gelen 26,6 milyar metreküp şimdiden kullanıldı. Söz konusu tesislerdeki doğal gaz miktarının, bu sezon için tarihin en düşük seviyesinde olduğunu belirtmek gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların geçen yıldan itibaren rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.

Etiketler : avrupa gazprom depolama tesisleri
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