2B arazileri ile ilgili önemli haber! TBMM'ye sunuldu

Geçen yıl kasım ayında sona eren 2/B arazileri ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvuru hakkından yararlanamayanlara yeni bir fırsat tanınıyor. Bu arazileri kullananlara, satış başvurusu için 19 Aralık 2019 tarihine kadar süre verilecek.

Konuyla ilgili düzenleme, AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı'na sunulan Tapu Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde yer aldı.

Teklifin buna ilişkin 23. maddesi şöyle:



