VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malezya Başbakanı ile Başkan Erdoğan görüştü
Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
BM açıkladı! Pile-Yiğitler yolunda mutabakata varıldı
Bakanlıktan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" haberine ilişkin açıklama
YÖK Başkanı Özvar'dan sivil anayasa açıklaması
09 Ekim 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 15:45:00

YÖK Başkanı Özvar'dan sivil anayasa açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Sivil anayasa çalışmalarında Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısı ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunuyor." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Sivil anayasa çalışmalarında Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısı ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunuyor." dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar, konuşmasında şunları kaydetti;

2022 yılında üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bin civarindayken, 2023 yılı itibarıyla bu sayı yüzde 9'luk bir artışla 3 milyon 527 bine yükselmiştir. Açıköğretim programlarıyla birlikte bir milyonun biraz üzerinde olan kontenjanlarımız bu yıl yüzde 99,8 gibi çok yüksek bir doluluk oranına ulaşmıştır.

Aileleri deprem bölgesinde yaşayan, farklı illerde üniversite hayatlarına devam eden ögrencilerle birlikte 700 bini aşkın öğrencimiz, diğer bir ifadeyle ülkemiz örgün yükseköğretim ögrencilerinin yaklaşık yüzde 15'i depremlerden etkilenmiştir.

Deprem sırasında, bölgedeki 18 üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrenci sayısı 400 binin üzerindedir.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : yök erol özvar üniversite
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Davette buluştular

Davette buluştular
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX