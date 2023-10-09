YÖK Başkanı Özvar'dan sivil anayasa açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Sivil anayasa çalışmalarında Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısı ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunuyor." dedi.



Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar, konuşmasında şunları kaydetti;

2022 yılında üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bin civarindayken, 2023 yılı itibarıyla bu sayı yüzde 9'luk bir artışla 3 milyon 527 bine yükselmiştir. Açıköğretim programlarıyla birlikte bir milyonun biraz üzerinde olan kontenjanlarımız bu yıl yüzde 99,8 gibi çok yüksek bir doluluk oranına ulaşmıştır.

Aileleri deprem bölgesinde yaşayan, farklı illerde üniversite hayatlarına devam eden ögrencilerle birlikte 700 bini aşkın öğrencimiz, diğer bir ifadeyle ülkemiz örgün yükseköğretim ögrencilerinin yaklaşık yüzde 15'i depremlerden etkilenmiştir.

Deprem sırasında, bölgedeki 18 üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrenci sayısı 400 binin üzerindedir.

Ayrıntılar gelecek...