  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6667
  • Euro
    8,9336
  • Altın
    459,5210
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MEB bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı
CHP Ermenistan partisi mi oldu? AK Partili Bülent Turan'dan Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına tepki
CHP yine şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz Ermenistan'ı savundu
Abbas'tan BM açıklaması: Filistin davası Birleşmiş Milletler için en büyük sınavdır
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı
Azerbaycan'dan flaş karar... Karşı saldırı kararı alındı
İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi için Başkan Erdoğan'ın sesiyle özel klip
Bakan Koca'dan temsili fotoğrafla dikkat çeken paylaşım
Birleşmiş Milletler, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ı kınadı
Rusya'da izinsiz uçuş yapan bir uçak nehre düştü
Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev küle döndü
ABD'den onay çıktı! Hollanda'ya Patriot satışı gerçekleşiyor
Başkan adayı Biden ile canlı yayında tartışacak olan Trump'tan ilginç öneri: Doping testi yapılsın
Twitter kullanıcılarını retweet yapmadan önce uyaracak
Turistlerin para ve araçlarını çalan hırsız Muğla'da yakalandı
İstiklal'de korkutan yoğunluk
TEKNOFEST 2020, üçüncü yılını da başarıyla tamamladı
Sivilleri hedefine koyan Ermenistan aynı aileden 5 kişiyi katletti
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Can Azerbaycan'ın yanındayız
TEKNOFEST'te konuşan Bakan Soylu: 10 yıl önce hayal edemediğimiz yerdeyiz
Bingöl'de ambulansa saldırı! Camlarını kırdılar
İstanbul Esenler'de bir şahıs eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla vurup kaçtı
AK Parti'li Dağ: AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları daha on yıllar ülkeye hizmet edecek
Kocaeli merkezli iki ildeki operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı
24 Eylül 2020 Perşembe 15:31:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 00:30:00

TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldular

ABONE OL

Musa Sadık Ünal ve Furkan Güneş, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmayı birincilikle tamamlama başarısı gösterdi. Görme engelli bireylerin yaşadıkları problemlere teknolojik çözümler üreten projeleriyle Türkiye birincisi olan Ünal ve Güneş'in ödülleri, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Musa Sadık Ünal ve Furkan Güneş tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda “Eğitim” kategorisinde İstanbul bölge birincisi olarak Türkiye finaline katıldı. Hazırlanan proje, 9-10 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan final değerlendirmeleri sonucunda yarışmayı Türkiye birincisi olarak tamamlama başarısı gösterdi.

400 PROJE, 175 JÜRİ ÜYESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma, bu yıl Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya’da 4 bölge merkezinde gerçekleştirildi. Ön elemeyi geçerek bölge finallerine katılmaya hak kazanan 400 proje, 175 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Bu kapsamda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazanan projeler belirlendi.

ÖDÜLLER, TEKNOFEST’TE DÜZENLENECEK TÖRENLE TAKDİM EDİLECEK

Bölge finallerinde birincilik elde eden projeler zorlu Türkiye finalinde yarıştı. Değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde dereceye giren proje ekiplerinin ödülleri, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan törende takdim edilecek.

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER SUNUYOR

“Görme Engelli Bireylerin Eğitimleri İçin Açık Kaynak Donanım Prototiplerinin Geliştirilip Entegre Bir Dijital Platformun Oluşturulması” isimli projede görev alan öğrencilerden Musa Sadık Ünal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde; Furkan Güneş ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam ediyor.

Yarışmada önemli bir başarı elde eden projede, görme engelli bireylerin problemleri ele alınıyor ve özellikle eğitim alanında görme engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara teknolojik çözümler sunuluyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER