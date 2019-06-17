AK Parti TBMM Başkanlığı’na eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren 19 maddelik yasa teklifi verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklanan teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor. Bu haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından Okula başlama yaşı 2019 kaçtır? İlkokula başlama yaşı değişiyor mu? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren 19 maddelik yasa teklifi hakkında detaylar haberimizde...

OKULA BAŞLAMA YAŞI 2019 KAÇTIR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor" dedi.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİYOR MU?

AK Parti TBMM Başkanlığı’na eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren 19 maddelik yasa teklifine göre ilkokula başlama yaşı değişiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklanan teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.

EĞİTİM SİSTEMİ SON DAKİKA

AK Parti TBMM Başkanlığı’na eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren 19 maddelik yasa teklifi verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklanan teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.

​Teklife göre yüksek öğrenimle ilgili yurtların izinlerini de bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı değil Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek.

Teklifte sözleşmeli öğretmenlerle ilgili haküm de yer alıyor. Buna göre, sözleşmeli öğretmen bulunduğu yerde 3 yıl sözleşmeli 1 yıl da kadrolu görev yaptıktan sonra tayin isteyebilecek. Mevcut yasaya göre bu 4+2 idi. Yeni hükümden Diyanet’teki sözleşmeli personel de yararlanacak.