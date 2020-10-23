  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9704
  • Euro
    9,4572
  • Altın
    487,5790
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Alman basını Yunan'ın mültecilere uyguladığı zulmünü yazdı
Koronavirüs İtalya'da pik yaptı!
Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına kınama
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu
MEB'den flaş yüz yüze açıklaması! 5 gün olacak şekilde 26 Ekim'de başlıyoruz
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
Tunceli'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Trump, yüzlerce milyon dolar şart koştuğu Sudan'ı terör listesinden çıkardı
NATO'dan flaş Türkiye Yunanistan açıklaması: Tatbikatlar iptal edildi
Sakarya'daki patlamayla ilgili iddianame tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza
Enis Berberoğlu'yla ilgili üst mahkemeden flaş karar
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacak
Ermenistan askerinden flaş itiraf! Terör örgütü PKK ve haydut Ermenistan cephede kol kola
Bakan Berat Albayrak'tan atama açıklaması
Başakşehir'de plastik hammaddesi üretilen fabrikada yangın!
Almanya'da polisin camiye yaptığı baskına AK Parti'den sert tepki: Kınıyoruz
MEB''den resmi ve özel ortaokullar ile ilgili açıklama
Azerbaycan: Ermenistan'a ait mevziler imha edildi
Orduya talimat verdi: Amerika'ya karşı savaşa hazırlanın!
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf!
THY birinci sıraya yükseldi
İstanbul'da düşen uçaktan kötü haber geldi
23 Ekim 2020 Cuma 20:33:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 21:54:00

MEB'den flaş yüz yüze açıklaması! 5 gün olacak şekilde 26 Ekim'de başlıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı

MEB resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve değişti. MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yüz yüze eğitimlerine ilişkin yazı gönderildi.

Buna göre, kademeli olarak yüz yüze eğitimin genişletilmesi kapsamında 26 Ekim itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında beş gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak ve velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Yüz yüze eğitimde, her ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak.

Öğretmenler tarafından haftada beş gün okulda yüz yüze eğitim verilecek olması nedeniyle okula devam etmeyen öğrenciler için ayrıca canlı ders yapılamayacak.

Bu nedenle yüz yüze devam etmeyen öğrencilerin "www.orgm.meb.gov.tr" ve “www.eba.gov.tr“ web sayfalarından, "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlarından yararlanması, ayrıca EBA ilkokul ve ortaokulda yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan ders videolarının takip edilmesi velilere tavsiye edilecek ve takibi sağlanacak.

Veli dilekçelerine istinaden bir sınıfa kayıtlı tüm öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi halinde, ders saati kadar uzaktan canlı dersler yapılacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER