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28 Nisan 2024 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 14:30:00

EKPSS, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Mayıs'ta saat 23.59'da sona erecek.

Bu internet sayfasında cevap anahtarının yüzde 10'u da erişime açıldı.

Etiketler : ösym ekpss soru kitapçıkları erişim
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