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MEB, "Aile Eğitim Bülteni"nin mart ayı sayısını yayımladı
06 Nisan 2024 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 14:45:00

MEB, "Aile Eğitim Bülteni"nin mart ayı sayısını yayımladı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi eğitimine devam eden çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan "Aile Eğitim Bülteni"nin mart sayısı yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, çocukların zamanlarının büyük bir bölümünü aile ortamında geçirmeleri ve bu zamanlarını daha nitelikli kullanmaları amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

Aile eğitimi ve aile katılımı çalışmaları okul öncesi eğitimde uygulanan eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası görülerek, her ayın sonunda ailelere yönelik "Aile Eğitim Bülteni" her ayın sonunda yayımlanıyor.

"Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Davranış Problemleri ve Çözüm Önerileri" başlığıyla yayımlanan bültende, okul öncesi çağdaki çocuklarda görülebilecek davranış problemleri tanımlanarak aileler için baş etme stratejileri açıklanıyor ve çeşitli oyun önerilerine yer veriliyor.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim aile eğitim bülteni
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