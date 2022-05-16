Liseli siber muhafızlar

Türkiye'nin ara elaman açığını kapatan meslek liseleri, siber güvenlik alanında da öncü olacak. Ezber bozan liselerden birisi de Türkiye'nin Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri alanında tek okulu olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Lise 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında faaliyete geçti. Okulun Müdürü Turan Çinkılıç, "Öğrencilerimiz 15 yaşında ve iş hayatının içerisine girebiliyorlar. Bu hem Türkiye'nin geleceği açısından hem de öğrencilerimizin kariyerleri açısından çok önemli. Doğru hedefe ilerliyoruz diyebilirim" diye konuştu. Okulu tercih eden öğrencilerin yüzdelik dilimi ise 0.18 – 3.24 arasında.

İNGİLİZCE VE RUSÇA EĞİTİM

Okulun 60 öğrencisi olduğunu belirten Çinkılıç, "Her yıl 30 öğrenci alımı yapılıyor. Öğrencilerimiz geldiklerinde genelde bilişim ile ilgili alt yapıları oluyor. Yazılımın ve bilgisayar teknolojilerinin bir yerinden tutmuş öğrenciler bizi tercih ediyor. Hazırlık sınıfı ile birlikte toplam 4 yıllık bir eğitim sürecimiz var. İngilizcenin yanında öğrencilerimize Rusça da dersler veriyoruz. Rusya siber güvenlik konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Bu anlamda Rusça bilmek öğrencilerimize artı bir değer katıyor. Matematik, edebiyat ve bilgisayar bilimi derslerimiz var. Bu süreçte algoritma mantığını öğrencilerimize kazandırıyoruz. Meslek derslerine ise 9-10 ve 11'inci sınıflarda başlıyoruz. Öğrencilerimiz 10 ile 11'inci sınıflarda ağ ve siber güvenlik dersleri devreye giriyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında okulumuzu kazanan öğrencilerimizin yüzdelik dili 0.18 – 3.24 arasındadır. Dolayısıyla başarılı ve gelecek vaat eden parlak öğrencilerimiz var" şeklinde konuştu.

'İŞ GARANTİSİ VAR'

Çinkılıç, "Okulumuzdan mezun olup üniversiteye giren öğrencilerimiz yazılım, bilgisayar, yapay zekâ ve veri mühendisliği gibi alanlarda üst düzey meslekleri tercih edebilirler. Okulumuzun Pendik'teki Teknopark içinde olması da büyük bir avantaj teşkil ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yapılan protokole göre buradan mezun olan öğrencilerimize iş garantisi var. İlerleyen zamanlarda bir de lisans programının hayata geçirilmesi planlanıyor.

15 YAŞINDA İŞ HAYATINA GİRİŞ

"Teknopark içinde pek çok yazılım, siber güvenlik firması var. Kuluçka merkezinde öğrencilerimiz hayata geçirdikleri fikirleri özel sektöre sunabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde iki öğrencimizin Online Siber Güvenlik Eğitim Platformu projesi kabul edildi ve şirketleşme yolunda ilerliyorlar. Türkçe olarak öğrencilerimiz tarafından geliştirilen proje için hibe de aldılar. Öğrencilerimiz 15 yaşında ve iş hayatının içerisine girebiliyorlar. Bu hem Türkiye'nin geleceği açısından hem de öğrencilerimizin kariyerleri açısından çok önemli" dedi.

'MOBİL UYGULAMA ŞİRKETİMİ KURACAĞIM'

Liseyi tercih eden öğrencilerden Burak Aydın: "Ortaokul yıllarında bilişim ve siber güvenlik alanlarına ilgim vardı. Robotik kodlama yapmayı öğrenmiştim. Okulumuzun Teknopark içinde olması da benim için önemli bir tercih konusuydu. Teknofest'e de katıldım. Burada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bizlere verdiği eğitimlere katılma imkânını elde ettik. Siber Güvenlik kamplarına katıldık. Ben mobil uygulama geliştirme alanıyla özel ilgileniyorum. İleride kendi mobil uygulama şirketimi kurmak istiyorum."

'GENÇLERİMİZE YATIRIM YAPMALIYIZ'

Merve Çetin: "Benim ilgi alanım NetWork (ağ). İlerleyen yıllarda üniversite eğitimimi açılırsa Siber Güvenlik Fakültesi'nde yapmayı düşünüyorum. Siber teknoloji alanına ilgili gösteren arkadaşlarıma kesinlikle okulumuzu tavsiye ediyorum. Siber dünya çok büyük bir alan. Bu dünyada yerimizi ülke olarak alabilmemiz için çok çalışmamız ve geleceğe yatırım yapmalıyız."

KRİTİK GÖREVLERE ADAYLAR

Geleceğin meslekleri arasında yazılım ve siber güvenlik teknolojilerinin önem kazandığını vurgulayan Çinkılıç, "Bu çocuklar ülkemizin yönetiminde kritik noktalarda görev alabilecek kapasitede. Alanında dünyada ikinci, Türkiye'de ise ilk okuluz. Artık siber savaşlar konuşuluyor. Gelecek çok uzak değil" dedi.