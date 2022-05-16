VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ASEAN ülkeleri, Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı tanınması konusunda anlaştı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz
Bilim ve sanat merkezlerinde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
Gazprom'un Ukrayna'ya gönderdiği doğal gaz miktarında düşüş devam ediyor
Sırbistan'daki birçok okulda bomba ihbarı yapılmasının ardından eğitime ara verildi
İŞKUR 'iş gücü piyasasının röntgenini' çekecek
İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerine olumlu yanıt vermedi
Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Emtia piyasasındaki satış baskısı durdurulamıyor
Avusturya'ya girişlerde Kovid-19 nedeniyle uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Rusya'dan açık tehdit: Büyük bir hata olur
SAT sorularını 3 bin dolara sattılar!
İmam Hatip Okulları Çalıştayı Yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için y...
36 saatlik kesintisiz blokzincir maratonu: 41 takım kıyasıya yarıştı
Saldırı hazırlığındaki canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı
Dünyaca Ünlü Genç İsimleri Bir Araya Getiren “NEXT by TRT World Forum” Geniş Katılımla Gerçekleşti
AK Partili Ayvazoğlu: Nasıl bir zorluk yaşamış ki mağdur olsun?
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Hakimler ve Savcılar Kuruluna 27 sözleşmeli personel alınacak
ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı
Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak sele neden oldu
Renault'un Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi
Japonya Başbakanı Kişida'dan 'Okinawa'da üs yükünün azaltılması için kararlılık' mesajı
16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:47:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:47:00

Liseli siber muhafızlar

Kaynak: Akşam GAzetesi

ABONE OL

Türkiye'nin ara elaman açığını kapatan meslek liseleri, siber güvenlik alanında da öncü olacak. Ezber bozan liselerden birisi de Türkiye'nin Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri alanında tek okulu olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Lise 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında faaliyete geçti.

Türkiye'nin ara elaman açığını kapatan meslek liseleri, siber güvenlik alanında da öncü olacak. Ezber bozan liselerden birisi de Türkiye'nin Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri alanında tek okulu olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Lise 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında faaliyete geçti. Okulun Müdürü Turan Çinkılıç, "Öğrencilerimiz 15 yaşında ve iş hayatının içerisine girebiliyorlar. Bu hem Türkiye'nin geleceği açısından hem de öğrencilerimizin kariyerleri açısından çok önemli. Doğru hedefe ilerliyoruz diyebilirim" diye konuştu. Okulu tercih eden öğrencilerin yüzdelik dilimi ise 0.18 – 3.24 arasında.

İNGİLİZCE VE RUSÇA EĞİTİM

Okulun 60 öğrencisi olduğunu belirten Çinkılıç, "Her yıl 30 öğrenci alımı yapılıyor. Öğrencilerimiz geldiklerinde genelde bilişim ile ilgili alt yapıları oluyor. Yazılımın ve bilgisayar teknolojilerinin bir yerinden tutmuş öğrenciler bizi tercih ediyor. Hazırlık sınıfı ile birlikte toplam 4 yıllık bir eğitim sürecimiz var. İngilizcenin yanında öğrencilerimize Rusça da dersler veriyoruz. Rusya siber güvenlik konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Bu anlamda Rusça bilmek öğrencilerimize artı bir değer katıyor. Matematik, edebiyat ve bilgisayar bilimi derslerimiz var. Bu süreçte algoritma mantığını öğrencilerimize kazandırıyoruz. Meslek derslerine ise 9-10 ve 11'inci sınıflarda başlıyoruz. Öğrencilerimiz 10 ile 11'inci sınıflarda ağ ve siber güvenlik dersleri devreye giriyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında okulumuzu kazanan öğrencilerimizin yüzdelik dili 0.18 – 3.24 arasındadır. Dolayısıyla başarılı ve gelecek vaat eden parlak öğrencilerimiz var" şeklinde konuştu.

'İŞ GARANTİSİ VAR'

Çinkılıç, "Okulumuzdan mezun olup üniversiteye giren öğrencilerimiz yazılım, bilgisayar, yapay zekâ ve veri mühendisliği gibi alanlarda üst düzey meslekleri tercih edebilirler. Okulumuzun Pendik'teki Teknopark içinde olması da büyük bir avantaj teşkil ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yapılan protokole göre buradan mezun olan öğrencilerimize iş garantisi var. İlerleyen zamanlarda bir de lisans programının hayata geçirilmesi planlanıyor.

15 YAŞINDA İŞ HAYATINA GİRİŞ

"Teknopark içinde pek çok yazılım, siber güvenlik firması var. Kuluçka merkezinde öğrencilerimiz hayata geçirdikleri fikirleri özel sektöre sunabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde iki öğrencimizin Online Siber Güvenlik Eğitim Platformu projesi kabul edildi ve şirketleşme yolunda ilerliyorlar. Türkçe olarak öğrencilerimiz tarafından geliştirilen proje için hibe de aldılar. Öğrencilerimiz 15 yaşında ve iş hayatının içerisine girebiliyorlar. Bu hem Türkiye'nin geleceği açısından hem de öğrencilerimizin kariyerleri açısından çok önemli" dedi.

'MOBİL UYGULAMA ŞİRKETİMİ KURACAĞIM'

Liseyi tercih eden öğrencilerden Burak Aydın: "Ortaokul yıllarında bilişim ve siber güvenlik alanlarına ilgim vardı. Robotik kodlama yapmayı öğrenmiştim. Okulumuzun Teknopark içinde olması da benim için önemli bir tercih konusuydu. Teknofest'e de katıldım. Burada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bizlere verdiği eğitimlere katılma imkânını elde ettik. Siber Güvenlik kamplarına katıldık. Ben mobil uygulama geliştirme alanıyla özel ilgileniyorum. İleride kendi mobil uygulama şirketimi kurmak istiyorum."

'GENÇLERİMİZE YATIRIM YAPMALIYIZ'

Merve Çetin: "Benim ilgi alanım NetWork (ağ). İlerleyen yıllarda üniversite eğitimimi açılırsa Siber Güvenlik Fakültesi'nde yapmayı düşünüyorum. Siber teknoloji alanına ilgili gösteren arkadaşlarıma kesinlikle okulumuzu tavsiye ediyorum. Siber dünya çok büyük bir alan. Bu dünyada yerimizi ülke olarak alabilmemiz için çok çalışmamız ve geleceğe yatırım yapmalıyız."

KRİTİK GÖREVLERE ADAYLAR

Geleceğin meslekleri arasında yazılım ve siber güvenlik teknolojilerinin önem kazandığını vurgulayan Çinkılıç, "Bu çocuklar ülkemizin yönetiminde kritik noktalarda görev alabilecek kapasitede. Alanında dünyada ikinci, Türkiye'de ise ilk okuluz. Artık siber savaşlar konuşuluyor. Gelecek çok uzak değil" dedi.

Etiketler : lise siber savaşlar Siber Güvenlik Fakültesi
Stand-up yaparken tanışmışlar

Stand-up yaparken tanışmışlar
Şampiyonluk sahnesi

Şampiyonluk sahnesi
Öğrencilerin en iyileri

Öğrencilerin en iyileri
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
'36 benden' dayatmasını kabul etmiyor

'36 benden' dayatmasını kabul etmiyor
Annelik en güzel duygu

Annelik en güzel duygu
Kimse mağdur edebiyatı yapmasın!

Kimse mağdur edebiyatı yapmasın!
Dizide kadına şiddete hayır!

Dizide kadına şiddete hayır!
Ben onun şarkılarını severim

Ben onun şarkılarını severim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX