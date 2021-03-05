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05 Mart 2021 Cuma 15:42:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 15:42:00

Koleji aratmayan köy okulu

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Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyündeki Hasanhan 8 Eylül Şehitleri Ortaokulu öğretmenleri, uzaktan eğitim sürecinde okul binasını sil baştan yeniledi.

Her öğretmen kendi branşına göre çalışma yürütüp okulunu güzelleştirdi. İçinde yaratıcı drama sınıfı ve dizüstü bilgisayarlardan oluşan bilişim sınıfının da bulunduğu koleji aratmayan okulu gören öğrenciler heyecanla eğitime başladı.

Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesim Göksu, çalışmanın çok güzel olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz bu okulda özenle çalıştılar, hakikaten ellerinden geleni yaptılar. Sadece öğrenci olduğunda değil bütün zamanlarda öğretmen olduklarını bu okulda yaptıkları çalışmalarla hissettirdiler" dedi. Salgın sürecinde öğretmenlerin okula gelerek çok büyük bir emekle öğrencilerinin eğitimi için çaba gösterdiklerini belirten Göksu, "Öğretmenlerimiz bir mobilyacı sanatından tutun öğretmenlik sanatına kadar ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmışlar. Boyası, sınıflardaki tertip ve düzeni, öğrencilere örnek olabilecek materyaller, donanımlar, bilgisayarlar ve diğer hazırlıklardan da anlaşılıyor ki öğretmenlerimiz okulda canla başla çalışmış." diye konuştu.

Okul Müdürü Adem Çakmak da salgın sürecinde her zaman öğrencilere kavuşacakları günün hayaliyle emek harcadıklarının altını çizerek şunları kaydetti: "Bu süreç tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok zor geçti. Bu zor süreçte okul öğretmenleri olarak canla başla çalışıp okulumuzu hazır hale getirdik ki öğrencilerimiz bu güzel ortamda tekrardan ders işleyebilsin. Öğretmenler olarak o süreçte köydeki öğrencilerimizi yalnız bırakmadık." Okulun yeniden düzenlenmesi amacıyla öğretmenlerin ikili ilişkileriyle sponsor bulduklarını ve hayırseverlerin destekleriyle çalışma yaptıklarını anlatan Çakmak şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 laptop bulup bilişim sınıfı oluşturduk, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizle iletişime geçerek kendi imkanlarımızla onlara internet aldık. Okulu yıkadık, boyadık, tadilattan geçirdik ve eğitime hazır hale getirdik. Öğrencilerimiz okula geldikleri zaman hiç ara vermemiş gibi derse girip o geçen zamanı, o sıkıntıları unutup canla başla derslerine sarıldı."

Etiketler : ığdır aralık köy okulu kolej eğitim
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