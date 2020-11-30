  • BIST
    1283.58
  • Dolar
    7,8175
  • Euro
    9,3421
  • Altın
    447,2490
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den yanıt
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Bu millet seni asla affetmeyecektir
DEAŞ'ın harabeye çevirdiği Musul müzesi 6 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
Bakan Koca, son durumu paylaştı
Başkan Erdoğan, koronavirüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı
ABD Sağlık Bakanı: İki Kovid-19 aşısının yılbaşından önce dağıtımına başlanacak
İranlı milletvekilinden Ruhani yönetimine casusluk suçlaması
Merkel'den Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlanamadı
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın birçok bölgesinde alçak uçuş yaptı
PKK'nın Sincar'da 2014'ten bu yana konuşlu oldukları 8 binayı boşalttıkları öne sürüldü
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
ABD'li isimden milli gururumuza büyük övgü
Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta gözaltına alındı
CHP'li başkan yardımcısı tacizden tutuklandı
CHP'de densizlik yarışı!
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Yeni Kovid-19 tedbirleri masada
Fransa yangın yeri!
Fransa'da Suriye'yi yaşadı!
Avrupa'da vakalar artıyor! İşte koronavirüs salgınında son durum
Bugün burçları neler bekliyor? 30 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları
Kovid-19'lu hasta ile aynı evde yaşamın 10 kuralı
Parmak ucunda yürüyüş vücut duruşunu bozar
Alzheimer hastalarının egzersiz yapması şart
30 Kasım 2020 Pazartesi 22:36:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 22:36:00

Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den yanıt

ABONE OL

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın F-35 tipi savaş uçağı almaya yönelik resmi talebine ABD'den yanıt geldi. ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan'ın talebine olumlu bakıldığını ve desteklendiğini söyledi!

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı sergilediği eylemlerle gerilimi artıran Yunanistan’ın Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı satın alma konusundaki resmi talebine ABD yetkilisinden yanıt geldi.

DHA'nın aktardığı habere göre, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, şu ifadeleri kullandı:

"Tedarik için desteğimizin sinyalini verdik ve Yunanistan'ın savunma yeteneklerini artıracak, ABD silahlı kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği sağlayacak ve bölgesel istikrarı artıracak gelecekteki bir satın alma programı üzerinde birlikte çalışıyoruz."

YUNANİSTAN’DAN GİRİT’TE S-300 DENEMESİ

Yunanistan, Girit Atış Poligonu’nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya’ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etmişti.

Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katılmıştı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtilmişti.

Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlenmişti.

Etiketler : Doğu Akdeniz Yunanistan Girit Atış Poligonu
Cemre Kemer koronavirüs partilerine isyan etti

Cemre Kemer koronavirüs partilerine isyan etti
Eleştiri oklarına hedef olan Bülent Ersoy kürklerini çocuklar için satacak

Eleştiri oklarına hedef olan Bülent Ersoy kürklerini çocuklar için satacak
Modaya yön verecek

Modaya yön verecek
Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorusuna tepki!

Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorusuna tepki!

Gençlerle online söyleşi

Gençlerle online söyleşi
Hazal Filiz Küçükköse'den müjdeli haber!

Hazal Filiz Küçükköse'den müjdeli haber!
Ceren Yılmaz söyledi Lübnanlı şarkıcı Jan Jnouni onayladı! 'Muhteşemsin'

Ceren Yılmaz söyledi Lübnanlı şarkıcı Jan Jnouni onayladı! 'Muhteşemsin'
Ayrılık kısa sürdü

Ayrılık kısa sürdü
Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum

Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER