Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı

ABD'nin kendileriyle yaptığı savunma işbirliği anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi hedef alan sözleriyle haddini aştı.

Dendias Kathimerini Gazetesindeki demecinde "Türkiye'nin tepkisi Amerika için çok önemli olsaydı, askeri güçlerinin kullanımı için Meriç hududundan birkaç kilometre ötede bulunan Dedeağaç'daki bir karargahı ya da Doğu Akdeniz'in göbeğinde bulunan Girit'teki sudda deniz üssünü seçmezdi" dedi.

Dendias, Yunanistan'ın bu protokol sayesinde, hem siyasi hem de askeri açıdan daha da güçlendiğini öne sürdü. İsim vermeden "Eğer bir ülke, intihar derecesinde çaresizlik içinde, bize saldırmayı planlıyorsa, Yunanistan'da Amerikan askeri güçlerinin konaklandığını ciddi şekilde göz önünde bulundurmadir" diye konuştu.